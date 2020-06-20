РИАМО - 20 июн. В Московской области за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1 148 пациентов, за весь период врачи региона вылечили более 22 тысяч человек, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«В Московской области еще 1148 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 22 596 заболевших», — отмечается в материале.

За сутки в регионе зафиксировали 591 случай Covid-19, за весь период пандемии в Подмосковье выявлено 53 320 случая инфицирования.

Для профилактики инфекции в общественных местах региона необходимо носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

20 ИЮНЯ

- В Московской области за сутки от коронавируса скончались 23 человека.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 1 148 человек. Общее число вылечившихся от Covid-19 в регионе превысило 22 тысячи.

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.