РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске депутаты и молодые активисты провели зарядку в парке имени Виктора Талалихина в ходе акции «День здорового образа жизни в Подмосковье» в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия», сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (20 июня - ред.) в центральном парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина под открытым небом прошла зарядка, приуроченная к Дню здорового образа жизни Подмосковья. Приветственную речь со сцены произнесли специальные приглашенные гости мероприятия депутат Московской областной Думы Павел Максимович и первый заместитель председателя совета депутатов городского округа Подольск Любовь Ушанева», - говорится в сообщении.



Также в зарядке приняли участие активисты молодежной организации МГЕР Подольск. Участников и организаторов мероприятия поблагодарили за прекрасное начало дня, улыбки и хорошее настроение.

Мероприятие организовало Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» при поддержке спортивного комитета городского округа Подольск.