РИАМО - 20 июн. В столице в районе пересечения Варшавского шоссе с Дорожной улицей подтопило проезжую часть, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях», — отмечается в материале.

Также образовались подтопления на улице Подольских Курсантов в районе дома 26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции Бирюлево-товарная. Движение перекрыто в обоих направлениях.

Сильный ливень подтопил проезжую часть рядом с Востряковском проезд владение 6, строение 46. Движение перекрыто.

Кроме того, на Мичуринском проспекте, дом 80 и на Проектируемом проезде № 2309 образовались подтопления. Движение транспорта затруднено.

ЦОДД просит водителей планировать поездку заранее с учетом перекрытий.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, ветре и граде.