РИАМО - 20 июн. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили коечный фонд для пациентов с Covid-19, сообщает РИА Новости.

«Должен сказать, что Москва сама пережила очень тревожные месяцы, без всякого преувеличения. Мы договорились с мэром Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, вы их закрывать пока в Москве не будете», — сказал Путин.

Он также добавил, что медучреждения, которые были перепрофилированы, могут возобновить плановый режим работы. Он отметил, что места для коронавирусных пациентов должны быть в запасе на всякий случай, на осень этого года или на будущее.

«Тем более что они сделаны в Москве с хорошим качеством, на высоком уровне», — подчеркнул глава государства.

Ранее Собянин сказал, что в столице сокращается число зараженных Covid-19, поэтому еще три тысячи коек перепрофилируют для планового приема пациентов, потому что они стоят полупустые.

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Текстовая трансляция

20 ИЮНЯ

- В Московской области за сутки от коронавируса скончались 23 человека.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 1 148 человек. Общее число вылечившихся от Covid-19 в регионе превысило 22 тысячи.

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.