РИАМО - 20 июн. Президент России Владимир Путин поручил правительству взять на особый контроль выплаты увеличенных отпускных медицинским работникам, сообщает РИА Новости.

«Прошу правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев», — сказал Путин.

Путин также поблагодарил медиков за самоотверженный труд в период пандемии коронавируса.

В России за сутки зафиксировали 7 889 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 576 952 случая инфицирования, скончались 8 002 пациента, вылечились 334 592 человека.

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Текстовая трансляция

20 ИЮНЯ

- В Московской области за сутки от коронавируса скончались 23 человека.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 1 148 человек. Общее число вылечившихся от Covid-19 в регионе превысило 22 тысячи.

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.