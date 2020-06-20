РИАМО - 20 июн. Президент России Владимир Путин поручил правительству взять на особый контроль выплаты увеличенных отпускных медицинским работникам, сообщает РИА Новости.
Путин также поблагодарил медиков за самоотверженный труд в период пандемии коронавируса.
В России за сутки зафиксировали 7 889 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 576 952 случая инфицирования, скончались 8 002 пациента, вылечились 334 592 человека.
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20 ИЮНЯ
- В Московской области за сутки от коронавируса скончались 23 человека.
- В Подмосковье за сутки выздоровели 1 148 человек. Общее число вылечившихся от Covid-19 в регионе превысило 22 тысячи.
- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.
- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.
- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.
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