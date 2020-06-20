РИАМО - 20 июн. В столице сняли все ограничения движения, которые вводились из-за генеральной репетиции парада Победы на Красной плоащди, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Все ограничения движения сняты», — отмечается в материале.

Движение транспорта было ограничено на улице Крылатской от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники, на улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники, на Карамышевском мосту в сторону улицы Мневники, на улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники, на проспекте Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения.

Кроме того, ограничения вводили на улицах Мневники, Красной Пресне, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Баррикадной, Садовой-Каретной, Звенигородском шоссе, улице Баррикадной, Новинском бульваре.

Также ограничения в движении были на улицах 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.

По мере продвижения колонны движение возобновлялось.

Центр города также перекроют 24 июня для проведения парада в честь Победы в Великой Отечественной войне.

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