РИАМО - 20 июн. В Московской области выявили 591 случай коронавирусной инфекции за минувшие сутки, за весь период эпидемии зафиксировано более 53 тысяч случаев инфицирования, говорится в сообщении областного опершатаба по коронавирусу.

«Всего в Московской области зафиксировано 53 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

В регионе скончались 778 заболевших. С начала пандемии в регионе выздоровели и выписались 22 596 человек.

В Подмосковье начали снимать ограничительные меры. Однако для профилактики инфекции в общественных местах региона нужно носить маски.

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Текстовая трансляция

20 ИЮНЯ

- В Московской области за сутки от коронавируса скончались 23 человека.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 1 148 человек. Общее число вылечившихся от Covid-19 в регионе превысило 22 тысячи.

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.