РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Возгорание в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска потушили до приезда пожарных, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В субботу в 13:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 14. Пожар ликвидировали до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.