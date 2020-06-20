РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске сотрудники администрации вместе с лесниками и спортсменами собрали около 8 кубометров мусора в лесу возле СНТ «Озерки», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

19 июня сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» совместно с представителями государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес», спортивной школой олимпийского резерва по лыжным гонкам убрали мусор в лесном массиве вдоль дороги по направлению к СНТ «Озерки».

«В ходе работ собрали около 8 кубометров бытовых отходов, преимущественно пластиковые бутылки, пакеты, одноразовую посуду, стекло. Проведенная акция еще раз показала, как уязвима наша природа, и как важно ее беречь», - сказал Боярко.

Он отметил, что уборку проводили, соблюдая меры предосторожности.