РИАМО - 20 июн. Представители актера Михаила Ефремова больше не будут предлагать денежную компенсацию семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, этот вопрос оставят на рассмотрение суда, сообщает ТАСС.

Адвокат артиста Эльман Пашаев встречался с братом Сергея Захарова. Пашаеву якобы показалось, что брат был готов к конструктивному диалогу.

«Но потом появляется представитель потерпевших и заявляет, что они не готовы брать деньги. И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд, и компенсация будет такой, которую назначит судья своим решением», — сказал Пашаев.

Ранее представитель семьи Захарова Александр Добровинский заявил, что денежных средств от Ефремова семья не примет.

Вечером 8 июня Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.

После аварии во время домашнего ареста актер записал видео, где извинился перед семьей погибшего и предложил им помощь.