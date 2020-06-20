РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Жители подмосковного Подольска смогут сдать бесплатно анализы, необходимые для отдыха в санаториях, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

Санатории имеют право принимать туристов только при наличии курсовки (курортной карты) с выпиской из истории болезни и направлением врача на получение справки об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха, о санэпидокружении и об отсутствии контакта с вероятными больными в срок 14 дней до отъезда в санаторий.

«Для жителей Подольска, которые собираются на отдых в санатории, анализы бесплатные, как и заполнение санаторно-курортной карты. Получили большое количество тестов (на Covid-19 - ред.) и мы, и Подольская районная больница, и обе Климовские больницы. С этой недели открыта запись на сдачу анализов в системе ЕМИАС», - сказала Черногорова.

В санаторий заселят при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, полученных не позднее, чем за двое суток до даты отъезда.

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20 ИЮНЯ

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