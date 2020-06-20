РИАМО - 20 июн. Полиция возбудила уголовное дело против граждан, которые подожгли пиротехнические средства у стадиона «Открытие Арена» в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Личности правонарушителей устанавливаются.

«19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджег «фаеров» и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, подозреваемые нецензурно выражались, чем нарушили общественный порядок.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».