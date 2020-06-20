РИАМО - 20 июн. В программу реновации жилого фонда в столичном районе Черемушки вошли почти 120 домов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это порядка 20% от всего жилого фонда района. На сегодняшний день в районе утверждены четыре стартовые площадки, в стадии строительства находятся три жилых дома.

«Строительные работы были приостановлены из-за пандемии коронавируса. После запуска работ тщательно контролируется соблюдение перчаточно-масочного режима и других требований Роспотребнадзора, проводится термометрия. Вспышек инфекции на площадках не наблюдается», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Одна из новостроек появится на Профсоюзной улице. Согласно проекту, дом будет иметь 22 этажа и 105 квартир.

Всего на стройплощадке реновации работает порядка 15 тысяч человек.