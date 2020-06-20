РИАМО - 20 июн. Актера Михаила Ефремова после судебно-психиатрической экспертизы признали вменяемым, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Исследование проводили не в стационаре. Ефремова осмотрели психиатр, психолог и невролог. Все время экспертизы актер был подавлен и находился в депрессивном состоянии, но был вежлив и вел себя корректно», — отмечается в материале.

Артист не отрицал, что у него есть наркотическая зависимость, он рассказал, что регулярно устраивал себе загулы.

Вечером 8 июня Ефремов пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона умер в больнице. Выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотиков.

Актер находится под домашним арестом.