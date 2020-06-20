РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В Подольском роддоме с начала 2020 года родились 1 479 детей, это на 90 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и развития потребительского рынка Александр Скобенников.

В преддверии Дня медицинского работника в администрации округа прошла пресс-конференция с руководителями лечебных учреждений. На ней глава округа Николай Пестов представил своего нового зама Скобенникова.

«В городском округе Подольск непростая ситуация с инфекцией, но жизнь продолжается. Как бывший руководитель Подольского роддома продолжаю контролировать его деятельность. В Подольском родильном доме с начала 2020 года родилось 1 479 детей. По сравнению с тем же периодом 2019 года, это на 90 больше», - сказал Скобенников.

Он отметил, что, несмотря на пандемию и сложные процессы, которые были с ней связаны, подольчан становится все больше. Люди продолжают влюбляться, жениться, у них появляются дети.