РИАМО - 20 июн. В столичном аэропорту Шереметьево организовали избирательный участок для проведения Общероссийского голосования по одобрению дополнений в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы аэрогавани.

Общероссийское голосование состоится 1 июля 2020 года, проголосовать досрочно возможно с 25 по 30 июня. До 21 июня включительно принимаются прикрепительные заявления о голосовании по месту нахождения.

«Избирательный участок №4235 в аэропорту Шереметьево расположен в Терминале B (помещение за стойкой информации в зоне прилета, 1-й этаж). Время работы: с 20 по 21 июня – с 10 до 14:00, с 25 июня - с 08:00 до 20:00 ежедневно (кроме 30 июня – с 08:00 до 15:00). В терминалах аэропорта Шереметьево транслируются информационные сообщения об организации голосования и месте расположения участка», - говорится всообщении.

Также в зоне вылета терминала B для информирования пассажиров работают волонтеры голосования по поправкам. Для удобства пассажиров в Терминале B на всем пути следования до избирательного участка устанавливаются указатели.

Избирательный участок №4235 в аэропорту Шереметьево относится к городскому округу Химки. Пассажиры, гости, сотрудники аэропорта и авиакомпаний, которые в дни голосования будут находиться вне мест своего постоянного жительства или в пути, смогут здесь проголосовать.

Для участия в голосовании нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ и отрывную часть заявления о голосовании по месту нахождения (или ее электронная версия) – так называемый прикрепительный документ к избирательному участку №4235.

Прикрепиться можно в участковой избирательной комиссии по месту жительства, через сайт «Госуслуги», в пункте приема заявлений при избирательном участке №4235 (работает до 21 июня включительно). По 21 июня включительно принимаются прикрепительные заявления о голосовании по месту нахождения.

На участке выполнены все меры профилактики коронавируса.

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