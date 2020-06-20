РИАМО - 20 июн. В Подмосковье и столице на субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, а в Москве еще и из-за грозы и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение из-за порывистого ветра действует до 22:00 20 июня, а в Подмосковье – до 23:00 20 июня. Также в Москве предупреждение из-за грозы и дождя будет действовать с 14:00 20 июня до 22:00 20 июня.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального Федерального округа, кроме Тульской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей.

В Московском регионе 20 июня ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и град. Воздух прогреется до 26-28 градусов. При грозе порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.