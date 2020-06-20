РИАМО - 20 июн. В Москве для посетителей открылся ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород», сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы сада.

«До 23 июня реализация входных билетов в сад будет производиться с помощью онлайн-продаж на официальном сайте сада», - сказал собеседник агентства.

Сад открыт для посетителей ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Вход до 23 июня возможен только при предварительной регистрации на сеанс.

По словам представителя пресс-службы, продажа билетов в кассах будет рассматриваться с учетом эпидемиологической ситуации. Вход в сад возможен только в медицинских масках и перчатках.

Ботанический сад МГУ был закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса. «Аптекарский огород» предлагал всем желающим посетить онлайн-экскурсии на своем сайте и в социальных сетях.

На сегодняшний день в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице сняли часть ранее введенных ограничений, включая режим самоизоляции и цифровые пропуска. Москва находится на втором этапе снятия ограничений. С 23 июня в столице заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работать без ограничений, также откроются для посетителей кафе и рестораны.