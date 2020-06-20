РИАМО - 20 июн. Работающие пенсионеры, которые должны соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, смогут продлить электронные больничные, сообщает Газета.ru.
Граждане старше 65 лет, которые работают дистанционно и не находятся в отпуске, смогут продлить больничные. Оформить продление смогут только в тех регионах, где действуют соответствующие ограничительные меры из-за Covid-19.
«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — отмечается в материале.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабинета министров.
Больничные листы будут оплачиваться за счет Фонда социального страхования. Для получения больничного пенсионерам не понадобится предоставлять дополнительные сведения и документы.
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20 ИЮНЯ
- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.
- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.
- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.
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