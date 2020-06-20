РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске в ходе тестирования медицинских и педагогических работников выявили иммунитет к коронавирусу у 14% обследованных, сообщила на пресс-конференции главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

В преддверии Дня медицинского работника в администрации округа прошла пресс-конференция с руководителями лечебных учреждений. Черногорова рассказала о ситуации с тестированием медицинских работников в возглавляемом ей медучреждении и воспитателей детских садов. Она отметила, что в Подольске есть все возможности для проведения трех видов медицинской диагностики коронавируса: уже традиционные мазки на ПЦР, иммуноферментный анализ (ИФА) и анализ на антитела (IgM и IgG), который позволяет выявить иммунные клетки, которые вырабатывает организм в результате контакта с вирусом.

«В последние 10 дней специалисты наблюдают увеличение иммуноглобулина G IgG (свидетельство того, что человек уже перенес заболевание, анализ помогает выявить тех, кто переболел Covid-19 без симптомов) в три раза, а IgM (по наличию в крови этих антител можно судить о том, болен человек или нет в данный момент), снизился в три раза! И это результат обследования не пациентов, а простых здоровых людей, которые ходят на работу и живут обычной жизнью. Признаки иммунитета к коронавирусной инфекции обнаруживаются у 14% подольчан, прошедших тестирование, и это очень позитивная тенденция», - сказала Черногорова.

Бесплатное тестирование продолжается более месяца, сначала его проходили медицинские работники, затем воспитатели детских садов. В ближайшее время анализы на антитела методом иммуноферментного анализа крови (ИФА) смогут бесплатно сдать все желающие. Это исследование определяет титр – количество выявленных антител. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь. Предварительная запись уже открыта в системе ЕМИАС.

Обследование более 3 тысяч человек показало обнадеживающую тенденцию. В первые 10 дней тестирования было 12% антител класса IgM . В следующие 10 дней было выявлено 5% антител IgG (они свидетельствует о том, что человек уже перенес заболевание. Это тестирование также помогает выявить тех, кто переболел Covid-19 без симптомов). В следующие 10 дней антител IgM и IgG было поровну.

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20 ИЮНЯ

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