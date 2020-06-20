РИАМО - 20 июн. В Московской области закрыли 29-й мусорный полигон недалеко от городского округа Шатура, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Закрытие провел министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и глава городского округа Шатура Алексей Артюхин, на мероприятии присутствовал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Принимать коммунальные отходы полигон «Шатурский» больше не будет, более полувека он накапливал мусор, теперь он закрыт, дальше на этом месте будет проведена рекультивация, полигон больше не будет доставлять беспокойство жителям Шатуры. Всего в Подмосковье насчитывалось 39 мусорных полигонов старого советского образца, 29 уже закрыто», — сказал Хромушин.

Он отметил, что закрытие такого большого количества полигонов стало возможно благодаря открытию современных комплексов по переработке отходов. На территории Подмосковья функционирует уже восемь современных предприятий по переработке отходов, за счет этого более 1,9 миллиона тонн отсортированных отходов отправляется на вторичную переработку.

Хромушин добавил, что в регионе строится комплексная инфраструктура для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), всего планируется открыть 11 современных КПО, уже началось возведение четырех заводов по термической утилизации отходов.

Полигон «Шатурский» работает с 1964 года, после его закрытия отходы будут направлены на предприятие КПО «Прогресс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что все мусорные полигоны будут закрыты до конца текущего года.

Уже были закрыты полигоны «Каргашино» в Мытищах, «Воловичи» в Коломне, «Егорьевский» Егорьевске, полигон ТБО «Непейно» в Дмитровском округе.

В Подмосковье объем захоронения ТКО должен сократиться до 5% от образуемых отходов.