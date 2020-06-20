РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 июн. В микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников проводится некачественная уборка придомовой территории, сообщил в Instagram-аккаунте глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

«Осмотрел несколько дворов в микрорайоне Белая Дача совместно с начальником управления благоустройства. Указал на некачественное содержание придомовой территории: неубранный смет, неухоженные кустарники и местами некошенная трава, кое-где мусор», - написал Жигалкин.

Также глава Котельников поручил провести закрепление сотрудников за каждым микрорайоном, чтобы каждый нес персональную ответственность.