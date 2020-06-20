РИАМО - 20 июн. Станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии Московского метрополитена были открыты ровно год назад, за первый год работы с них суммарно начиналось более 6,4 миллиона поездок горожан, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Наиболее востребованными у пассажиров стали станции «Коммунарка», годовой пассажиропоток которой превысил 2,4 миллиона человек, и «Ольховая», которой воспользовались более 1,7 миллиона человек», - говорится в сообщении.

Открытие участка «Филатов Луг» - «Коммунарка» Московского метрополитена существенно улучшило транспортную доступность для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Теперь они могут экономить на поездках до 40 минут в день. Также у 110 тысяч человек появилось метро в шаговой доступности.

Раньше жители новой Москвы пользовались преимущественно Калужско-Рижской линией метро. Новые станции Сокольнической линии позволили разгрузить «Теплый Стан» на 17%, а «Саларьево» - на 14%.