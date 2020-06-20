РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В подмосковном Подольске идет на спад распространение коронавирусной инфекции, этому способствует рост госпитализации легких больных и большие объемы тестирования, сообщил на пресс-конференции глава Подольска Николай Пестов.

В преддверии Дня медицинского работника в администрации округа прошла пресс-конференция с руководителями лечебных учреждений. В ней приняли участие главный врач ГБУЗ Московской области «Подольская городская клиническая больница» Вардан Геворкян, главный врач ГБУЗ региона «Подольская городская клиническая больница №3» Марина Черногорова, главный врач ГБУЗ региона «Климовская городская больница №2» Иоланта Буравцова, заведующая Подольской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи Алла Беляева, заместитель главы администрации по вопросам развития здравоохранения и развития потребительского рынка Александр Скобенников.

«Зафиксирован спад в распространении инфекции. Этому способствует увеличение потока госпитализации. Если на конец мая - начало июня госпитализировали порядка 16-18% заболевших, то сегодня эта цифра на уровне среднеобластного показателя и составляет порядка 22-24%. Госпитализация положительно влияет на нераспространение инфекции», - сказал Пестов.

По его словам, помогают и большие объемы тестирования. За весь период пандемии в округе провели более 30 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей тестирования на территории Московской области. Занимаются тестированием как коммерческие лаборатории, так и государственные медучреждения, в том числе Подольский кожно-венерологический диспансер.

С начала пандемии 472 жителя Подольска лечились в стационарах Москвы и Московской области, 578 - в городском округе Подольск. Всего 1 499 человек прошли лечение за этот период, 1 884 находятся на лечении в настоящее время. К сожалению, 36 человек скончались.

За период пандемии экстренную и неотложную помощь жителям округа оказывали 180 врачей и фельдшеров станций скорой помощи, стационаров. Более 280 медицинских работников в трех инфекционных стационарах работали круглосуточно.

«Со своей стороны мы принимали меры по стимулированию, и наши меры поддержки действуют и сегодня для работников, занятых больными коронавирусом, в стационарах и на станциях скорой помощи. Они получают муниципальные доплаты и будут их получать во время всего периода повышенной готовности», - заключил Пестов.

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