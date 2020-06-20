РИАМО - 20 июн. В столице сделают бесплатными парковки в день проведения парада Победы, 24 июня, а также 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам», — написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

В день проведения парада Победы в центре Москвы ограничат движение. Так, движение транспорта будет ограничено на следующих участках – на улице Крылатской от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники, на улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники, на Карамышевском мосту в сторону улицы Мневники, на улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники, на проспекте Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения.

Кроме того, на улицах Мневники, Красной Пресне, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Баррикадной, Садовой-Каретной, Звенигородском шоссе, улице Баррикадной, Новинском бульваре.

Также ограничения в движении будут на улицах 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади, 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади. По мере продвижения колонны ограничения будут сниматься.

Ранее в городе прошла генеральная репетиция парада Победы, который был перенесен на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

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