РИАМО - 20 июн. В столице на Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте «ТВ Центр».

«В Москве более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов приняли участие в тренировке», - говорится в сообщении.

На пути следования колонны военной техники из временного парка на улице Нижние Мневники до места репетиции было ограничено движение. По мере прохождения колонны движение восстанавливали.

Также для безопасности на время репетиции был введен особый режим использования воздушного пространства. Свою работу ограничили столичные аэропорты и аэродромы Домодедово, Раменское, Внуково и Остафьево.

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