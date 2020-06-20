РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 июн. На маршрутах Домодедова появились 20 новых автобусов, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«На улицы Домодедова вышли 20 новых автобусов. Пассажирскую технику в подмосковные филиалы «Мострансавто» передал губернатор Московской области Андрей Воробьев», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В новых автобусах 42 посадочных места, они оборудованы кондиционерами, комфортными креслами и адаптированы для посадки маломобильных граждан. Автобусы вышли на маршруты №№ 31, 32, 22, 6, 33, 26, 51, 60 и Кольцевой.