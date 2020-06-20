РИАМО - 20 июн. В преддверии парада Победы Москву украсят флагами и декоративными конструкциями, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Более 700 флагов украсят перила главных московских мостов: Новоарбатского, Большого Каменного, Большого Москворецкого», — сказал Бирюков.

Он добавил, что цифра «75» стала ключевым элементом концепции украшения города и легла в основу большинства декоративных элементов.

Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной установят декоративные конструкции «Орден Победы» и «Салют Победы», возле Триумфальной арки расположатся большие звезды «Город-герой Москва», по традиции Кутузовский проспект украсят красные стяги на фасадах домов.

С особым вниманием отнесутся к украшению улиц, по которым пройдет участвующая в параде Победы военная техника.

На Триумфальной и Пушкинской площади, Новопушкинском сквере, площади у «Известий», Манежной площади, а также Кремлевской и Москворецкой набережной будут установлены флаговые конструкции. Традиционно будут украшены и въезды в город.

«На рекламных щитах появятся праздничные плакаты, а также будут транслироваться тематические видеоролики. Вечером в городе включат праздничную подсветку. Несмотря ни на что, День Победы был и остается нашим самым главным праздником», — отметил глава комплекса городского хозяйства.

Он также подчеркнул дополнительные украшения для парада Победы не закупались. Весь декор украсит столицу повторно, элементы только передекорируют и заменят праздничные полотна.

«Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение города», — заключил Бирюков.

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