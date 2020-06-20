РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 июн. В домодедовских поликлиниках можно будет сделать бесплатный тест на антитела к коронавирусной инфекции с 22 июня, сообщил глава Домодедова Александр Двойных.

«С 22 июня в поликлиниках Домодедова можно бесплатно сдать кровь на антитела к Covid-19. Анализ покажет, сталкивался ли человек с инфекцией. Тест можно сделать в ДЦГБ, женской консультации, детской поликлинике, а также в поликлиниках микрорайонов Авиационный и Растуново», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Записаться на исследование можно на сайте uslugi.mosreg.ru/zdrav/ в разделе «Клиническая лабораторная диагностика» – кровь на ИФА. В женской консультации запись осуществляет врач.

Результаты анализов можно будет получить через день в регистратуре медучреждения, в котором забирали кровь. Оценку результатов проведет участковый врач или врач, который давал направление на анализ.

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20 ИЮНЯ

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