РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске новый реабилитационный центр «Романцево» могут использовать для восстановления больных, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, для этого центр нужно открыть, а также получить лицензию на новый вид деятельности, сообщил на пресс-конференции глава Подольска Николай Пестов.

В преддверии Дня медицинского работника в администрации округа прошла пресс-конференция с руководителями лечебных учреждений. Главный врач ГБУЗ Московской области «Подольская городская клиническая больница» Вардан Геворкян отметил, что министерство здравоохранения разрабатывает методические рекомендации по восстановлению организма после нового коронавируса, и уже в ближайшее время начинают работать санаторно-курортные лечебницы и физиотерапевтические отделения. Пестов рассказал о возможном использовании для этих целей реабилитационного центра «Романцево».

«В Подольске готовились весной 2020 года открывать один из корпусов Подольской районной больницы - реабилитационный центр «Романцево». Но этого не случилось в том числе потому, что практически готовое к открытию здание начали готовить как резервное в случае увеличения тяжелых коронавирусных больных. В том числе разделили потоки приема и выписки, сделали чистые и грязные зоны. Этот стационар пока не задействован и нужды в этом нет», - сказал Пестов.

Он добавил, что в этом реабилитационном центре могла бы проходить реабилитация. Он рассчитан на 60-80 коек. Как только ситуация нормальзуется, его будут использовать по назначению. Под этот вид деятельности нужно будет получить лицензию.

По словам главного врача ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница №3» Марины Черногоровой, пациенты, которые перенесли инфекцию, даже в тяжелой форме, медленно, но восстанавливаются самостоятельно на дому. Реабилитационные мероприятия понадобятся только очень тяжелым пациентам, которые были на ИВЛ длительное время. Поэтому массовая реабилитация может не потребоваться. Она отметила, что так как инфекция новая, а врачи про нее мало знают, потребность в постковидной реабилитации еще не определена.

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20 ИЮНЯ

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