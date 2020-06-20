РИАМО - 20 июн. В столице за прошедшие сутки выявили 1057 случаев коронавирусной инфекции, что на 7% меньше, чем 19 июня, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

«Таким образом, число новых заболевших в Москве меньше одного на 10 тысяч населения», — отмечается в материале.

Такой показатель сохранятся в городе на протяжении нескольких дней. Ранее такое низкое значение было зарегистрировано в начале апреля.

39,7% новых случаев заражения зафиксировали у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 12,1% - от 66 до 79 лет и 7,5% – старше 80 лет. 6,9 новых зараженных составили дети.

Все зараженные и те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

20 ИЮНЯ

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.