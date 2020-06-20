РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Полицейские Подольска задержали 33-летнего местного жителя с двумя оружейными магазинами и 23 патронами различных маркировок, из них 17 патронов относятся к категории боеприпасов и являются боевыми патронами калибром 5,45 миллиметра, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий около дома на Революционном проспекте выявили 33-летнего местного жителя. В результате личного досмотра в кармане брюк полицейские обнаружили и изъяли у него пакет с двумя оружейными магазинами и 23 патронами различных маркировок.

«По результатам проведенного исследования установлено, что 17 патронов относятся к категории боеприпасов и являются боевыми патронами калибром 5,45 миллиметра. В отношении злоумышленника заместитель начальника отдела дознания УМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.