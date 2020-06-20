РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске 23 новых комфортабельных автобуса марки «ЛиАЗ» поступили в городской филиал «Мострансавто», большинство из них будут работать на межмуниципальных маршрутах, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«В межмуниципальное автотранспортное предприятие №5 Подольска по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева поступило 60 автобусов «ЛиАЗ», 23 из них выйдут на маршруты округа. Новые пассажирские автобусы изготовлены специально по заказу областного правительства на Ликинском автобусном заводе», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В первую очередь автобусы запустят на маршруты с большим пассажиропотоком – № 21 (станция Подольск – улица Академика Доллежаля), №520 (улица Доллежаля — метро «Бульвар Дмитрия Донского»), № 407 (станция Подольск – Москва, метро «Лесопарковая»), №406 (Подольск, площадь Юбилейная – Москва, метро «Лесопарковая») и другим.

Автобусы подходят для перемещения маломобильных групп граждан, полностью оснащены навигационным оборудованием, а также восемью камерами видеонаблюдения и оборудованы системой климат-контроль. В салонах новых машин максимальное количество комфортабельных кресел, число посадочных мест – 42, полная вместимость — 80 человек.

Также на пригородных и городских маршрутах будут курсировать учебные автобусы с кабиной для стажировки водителей. Кабина водителя-стажера полностью оборудована всеми необходимыми приборами, кроме руля. В настоящее время на маршрутах в городском округе Подольск работает 389 водителей.

Всего на 53 маршрутах, которые обслуживает филиал «Мострансавто» в Подольске, выходит в день 191 автобус нового поколения марок «ГолАЗ-Вояж», «ЛиАЗ»-4292, «ЛиАЗ»-5292, «ПАЗ-вектор» NEXT, Hyundai. Они ежедневно перевозят более 150 тысяч человек по Подольску, а также между городским округом и Москвой, округами Чехов и Домодедово. В рамках единой концепции оформления общественного транспорта, разработанной правительством Московской области, на переднем и левом бортах новых автобусов нанесен логотип «Транспорт Подмосковья».