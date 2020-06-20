РИАМО - 20 июн. В столице за прошедшие сутки выявили 1 057 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования достигло 212 978, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

В России за сутки зафиксировали 7 889 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 576 952 случая инфицирования, скончались 8 002 пациента, вылечились 334 592 человека.

В столице начали отменять ограничения, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса: отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска, возобновили работу музеи, летние веранды кафе и ресторанов, МФЦ, строительные и промышленные предприятия и так далее.

Для профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах города нужно носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

20 ИЮНЯ

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.