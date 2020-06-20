РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. Председатель совета депутатов Балашихи, член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Геннадий Попов поздравил сотрудников Московского областного перинатального центра с предстоящим Днем медика и вручил более 100 наград, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Во время торжественного мероприятия перед зданием центра выступили музыканты. Медицинским работникам вручили более 100 наград.

«С самыми добрыми пожеланиями вручил сотрудникам почетные грамоты и благодарственные письма от совета депутатов Балашихи, пожелав крепкого здоровья и семейного благополучия», - сказал Попов.

Главный врач перинатального центра Ольга Серова обратилась к депутату с просьбой отремонтировать дорогу, ведущую к учреждению. Попов пообещал посодействовать в решении этого вопроса.

День медика отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня.