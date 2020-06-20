РИАМО - 20 июн. В столице на Красной площади началась генеральная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

«Более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов приступили к генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве», — отмечается в материале.

По Красной площади в составе пешей колонны пройдут более 40 парадных расчетов, в которые входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ, слушатели и курсанты военных высших учебных заведений, суворовцы, нахимовцы, кадеты, юнармейцы и другие.

Об участии в параде заявили 13 иностранных делегаций. В их число вошли Китай, Индия, Азербайджан, Армения, Белорусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан и Туркменистан.

Парад Победы состоится 24 июня.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>