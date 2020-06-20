РИАМО - 20 июн. В столице ожидается дождь, местами сильный, гроза и град в ближайшие часы и до конца дня в субботу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«При грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду», — отмечается в материале.

Ведомство напомнило, что при грозе стоит отказаться от поездок на личном транспорте, при необходимости поездки нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Ухудшение видимости может привести к ДТП.

Во время грозы не рекомендуется находиться у водоемов.

При сильном ветре нужно обходить деревья и шаткие конструкции, а также не парковать рядом с ними автомобиль.

Спасатели напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра.