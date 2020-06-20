РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июн. В рамках субботника жители подмосковных Люберец убрали мусор в парке «Наташинские пруды», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня организован субботник, у нас он проходит ежегодно, но в этом году из-за пандемии раньше его не получилось провести. Когда уже часть ограничений снята, мы хотим подготовить пруды к наполнению, убрать весь мусор вдоль береговой зоны», - сказала директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

По ее словам, на прошлой неделе субботник проходил на Малаховском озере.

«Помимо этого, у нас идет посадка цветов на клумбы. Весь инвентарь предоставила администрация городского округа Люберцы», - завершила она.