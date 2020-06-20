РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. Утреннюю тренировку вместе с единороссами, молодогвардейцами и жителями Балашихи провела в микрорайоне Гагарина заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиады в Сеуле, чемпион страны по легкой атлетике, член фракции «Единая Россия» в совете депутатов горокруга Марина Жирова, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Страна постепенно выходит из режима ограничений, связанный с пандемией коронавируса. Сейчас можно проводить занятия на открытом воздухе. Посмотрите, какое у всех хорошее настроение, мы уже засиделись дома. Здорово, что к нам присоединились жители близлежащих домов», - сказала Жирова.

Под ритмичные звуки музыки призер Олимпийских игр передавала эстафету разных упражнений, и каждый участник старался выполнить их точно и с высокой амплитудой.

По словам члена местного политсовета партии «Единая Россия», депутата городского совета Сергея Чуракова, в Балашихе успешно реализуется партийный проект «Здоровое будущее», и собственным примером они хотят показать, как хорошо можно проводить время на спортивных площадках, занимаясь спортом, играя в различные игры.

Среди тех, кто пришел на занятия с чемпионом, ученик девятого класса Олег Пестов. Три года назад он стал молодогвардейцем, активно занимается спортом, регулярно принимает участие в различных мероприятиях.

«Я рассказал своим друзьям и знакомым в социальных сетях о том, что здесь будет зарядка с чемпионом, они рассказали своим и все пришли. Любой мог принять участие», - подчеркнул Пестов.

В конце зарядки участники организовали небольшой флешмоб с шарами от «Единой России».

Такие массовые зарядки планируют проводить во дворах и спортивных площадках на постоянной основе.