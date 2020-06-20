РИАМО - 20 июн. Пожарные ликвидировали возгорание в столице по адресу: улица Автомоторная, дом 5, где загорелся металлический ангар, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ангар, по предварительным данным, предназначен под автосервис.

«Пожарно-спасательные подразделения работали на защиту соседних зданий, с соблюдением правил охраны труда», — отмечается в материале.

В 08:38 пожар на площади 320 квадратных метров локализовали, в 08:50 – ликвидировали. В ликвидации участвовали 12 единиц техники и более 50 человек личного состава.

Сведений о пострадавших не поступало.