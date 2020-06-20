РИАМО - 20 июн. Порядка 50% среди российских коллекций на онлайн-показе мод Global Talents Digital представили московские дизайнеры и художники, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Мероприятие прошло с 10 по 11 июня. Его организовала Национальная палатная мода. Онлайн-показ стал первым в мире гибридным fashion-проектом, совместившим реальные дизайнерские коллекции с виртуальными. Зрителей ждали презентации одежды и цифровые арт-проекты от участников из 20 стран. Наблюдать за показами можно было, в том числе, на сайте столичного культурного проекта #Москвастобой.

«Даже fashion-индустрия в какой-то степени становится цифровой. Дизайнеры работают с новыми технологиями и создают виртуальные коллекции, которые не просто вызывают интерес, а уже пользуются спросом. Это касается и московских проектов. Мы готовы их поддерживать, как и всю сферу в целом, чтобы наши городские бренды ценились и на внутреннем, и на международных рынках», — отметила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Онлайн-показ транслировали на 100 онлайн-платформах по всему миру, в том числе на сайтах самых популярных итальянских и французских шоу-румов. А в социальных сетях показы набрали порядка 2,5 миллиона просмотров.

Помимо российских дизайнеров в показе приняли участие дизайнеры и модели из США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Испании, Чили, Перу, Аргентины, Японии и других стран.

Показы австралийского дизайнера Джейка Лю (Jake Liu) и российского бренда Chapurin соседствовали с 3D-работами московского художника Александра 'Sub Sensus' и проектами немца Тимо Хельгерта (Timo Helgert), заполнившего цветами виртуальные улицы российской столицы.

А такие московские бренды, как Amarin jewelry, Daniil Kostyshin, Beinunison, duet.by.me в своих видеопрезентациях использовали технологию дополненной реальности (AR), которая с помощью смартфона позволила перенести дизайнерские вещи домой к зрителям.

Global Talents Digital — онлайн-продолжение международного проекта Global Talents Национальной палаты моды РФ, в рамках которого в Москве на Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходят показы молодых иностранных дизайнеров.