РИАМО - 20 июн. В столице за минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 2 115 человек, за весь период эпидемии врачи города вылечили более 134 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 115 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 134 549», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия коронавируса у пациента проводятся специальные исследования. После выписки все, кто должен находиться под наблюдением, получили необходимые рекомендации.

Выздоровевшие от Covid-19 пациенты могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, чтобы помочь тем, кто еще проходит лечение. Об этом можно подробнее узнать по телефону 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

20 ИЮНЯ

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.