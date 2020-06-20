РИАМО - 20 июн. В московских парках каждый желающий может заняться разными видами спорта, всеспортивные кластеры в зеленых зонах оснащены необходимым оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы программы «Мой район».

В рамках этой программы спортивные площадки создают в разных уголках столицы – появляются новые пространства для спорта и отдыха, строятся школы, детские сады, физкультурные комплексы.

«Становятся более современными и привлекательными библиотеки с культурными центрами, вводятся новые маршруты общественного транспорта. И что важно, каждый москвич может предложить идею для своего района», — рассказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так, два года назад по программе «Мой район» на заброшенной территории открыли парк «Братеевская пойма». Здесь обустроены 12 зон – футбольное поле, которое зимой становится ледовым катком, площадка для паркура, две площадки для воркаута, скейт-парк, баскетбольная и две волейбольные площадки, площадка для игры в настольный теннис и теннисный корт, а также площадка для игры в городки и площадка для йоги.

Любое спортивное занятие по душе можно найти в парке «Сокольники». Зимой здесь можно покататься на коньках и лыжах. Для любителей экстрима здесь работает экстрим-парк. На территории площадью около 400 квадратных метров находится батутная арена JustJump.

В прошлом году в рамках проекта «Мой район» провели благоустройство детского Черкизовского парка в районе Преображенское. Здесь провели комплексное благоустройство, после которого парк стал крупным кластером экстремальных и альтернативных видов спорта. Сейчас здесь можно заняться регби на обновленном стадионе, а также футболом на поле с искусственным покрытием. Кроме того, здесь можно играть в волейбол, баскетбол и стритбол.