РИАМО - 20 июн. В столице за прошедшие сутки скончались 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

За весь период пандемии умерли 3 565 пациентов с Covid-19.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — отмечается в материале.

При недомоганиях рекомендуется вызвать врача на дом, чтобы не подвергать опасности заражения коронавирусом окружающих.

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20 ИЮНЯ

- В Москве выявили 1057 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Подмосковье число новых пациентов составило 591 человек. Всего в России за сутки Covid-19 диагностировали у 7889 человек.

- В столице от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов. Общее число перенесших коронавирус превысило 134 тысячи человек.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 34 пациента. Общее число погибших достигло 3565 человек.