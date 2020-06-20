РИАМО - 20 июн. Сильный дождь с грозой и местами градом накроет Москву и Московскую область, порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 18 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывы будут от 13 до 18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При этом днем в городе сохранится жаркая погода. Температура воздуха в Москве будет колебаться от 26 градусов до 28 градусов тепла, а в Подмосковье - от 25 градусов до 30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха около 60%.