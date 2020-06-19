РИАМО - 19 июн. Участники столичного фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем» назвали молинию, чубушник и герань самыми трендовыми растениями для оформления городских пространств, сообщила в пятницу куратор конкурса «Цветочный джем» Наталья Земская.

«Хотела рассказать о тех растениях, которые названы самыми актуальными, модными и нужными. Пока (по результатам опроса - ред.) получается, что люди считают самым важным при выборе растений климат. В наших условиях это определяющий фактор», - сказала Земская в ходе круглого стола в онлайн-формате.

По ее словам, среди травянистых многолетников наибольшей популярностью у ландшафтных дизайнеров пользуются герань, лилейник, хост, астры и пионы. Щучка, вейник и молиния попали в топ среди растений семейства злаковых. Из числа кустарников больше других оказались востребованы дерен, сирень, роза морщинистая, чубушник и гортензия.

Ландшафтный дизайнер Людмила Белых отметила, что при оформлении городских пространств лидирует тренд на естественность. В частности, при проведении в Москве фестиваля «Цветочный джем» в 2019 году часто использовалась такая посадка трав и кустарников, которая напоминала природную.