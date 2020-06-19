РИАМО - 19 июн. Москвичи подали свыше 1 миллиона заявок на участие в дистанционном электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

«Как вы знаете, количество поданных заявлений в Москве пересекло (отметку – ред.) в миллион, пока шло (тестовое электронное - ред.) голосование», - сказал Венедиктов.

В пятницу завершилось тестирование платформы, которую будут использовать для проведения электронного дистанционного голосования по поправкам в Конституцию. Жители столицы выбирали, что важнее для города, – дополнительные парковки во дворах или озеленение. Большинство проголосовавших выбрали озеленение.

Тестовое электронное голосование прошло в Москве и Нижегородской области, в нем приняли участие почти 90 тысяч человек, в том числе 77 тысяч москвичей.

Запись на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию России открыта до 14:00 21 июня. Электронное голосование начнется 25 июня в 10:00 на портале www.2020og.ru и завершится 30 июня в 20:00.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участков в Москве.

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