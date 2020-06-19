РИАМО - 19 июн. Большинство участников тестового электронного голосования в Москве хотят, чтобы в городе увеличили площади зеленых насаждений, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

В пятницу завершилось тестирование платформы, которую будут использовать для проведения электронного дистанционного голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Жители столицы выбирали, что важнее для города, – дополнительные парковки во дворах или озеленение.

«54% москвичей проголосовали за озеленение, 46% - за парковки», - сказал Венедиктов.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в ходе тестового голосования защитники экологии победили автомобилистов. Всего в тестовом голосовании приняли участие 77 тысяч москвичей.

Тестовое электронное голосование прошло в Москве и Нижегородской области, в нем приняли участие почти 90 тысяч человек.

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