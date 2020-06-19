РИАМО - 19 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с представителями туристического бизнеса в Коломенском округе указал на важность восстановления этой сферы после пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Сейчас из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, туристическая отрасль испытывает трудности. Ее восстановление напрямую зависит от эпидемиологической обстановки в Подмосковье.

«Последние три недели мы видим, что спад идет существенный. Очень надеемся, что эта история с эпидемией скоро сойдет на нет. Для туризма, малого и среднего бизнеса, сферы услуг - все это имеет определяющие значение», - отметил Воробьев.

В Подмосковье действует ряд мер поддержки туристической индустрии. Это льготные займы до 5 миллионов рублей на три года, отсрочка по уплате аренды, субсидия на лизинг оборудования и так далее.

По словам генерального директора компании «Автокемпер» Юрия Елашкина, полученные от правительства Московской области средства компенсировали 50% стоимости оборудования для кемпинга.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «ЭкоДеревушка» Сергей Балаев заявил, что для него Подмосковье - лучшее место для организации и развития бизнеса в сфере туризма. Фермер уточнил, что власти помогли ему в начале бизнес-пути.

Вопросами развития туризма в Коломенском городском округе занимается созданный в январе 2019 года координационный совет. В его состав вошли представители туристской индустрии, гостиничного бизнеса, музейного сообщества.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>