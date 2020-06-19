РИАМО – 19 июн. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, какие черты характера ей нравятся в людях, а какие нет, сообщает Газета.ru.

«Я недавно нашла то, что писала примерно год назад про качества в людях, которые меня цепляют и которые бесят. Возможно, это кто-то спрашивал в интервью или комментариях, уже не помню. Но перечитала и поняла, что хотя бы в чем-то остаюсь стабильной», - написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Она отметила, что любит в людях доброту, искренность и честность. При этом ненавидит такие черты характера, как лицемерие и нарциссизм.

Спортсменка является чемпионкой мира и Европы.